На Украине не производят даже компоненты для боеприпасов – депутат Рады

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Украина не выживет, если будет рассчитывать только на помощь западных партнеров и не наладит собственное производство боеприпасов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, на Украине же сейчас не производятся даже компоненты, необходимые для того, чтобы в конечном итоге собрать танковый, артиллерийский или минометный выстрел.

«Независимо от того, как нам будут помогать партнеры, будут ли помогать и каким будет характер этой помощи, пока мы не будем производить, я не говорю полную линейку, но хотя бы большое количество изделий по номенклатуре боеприпасов, у наших вооруженных сил очень мало перспектив. Нам нужно на этом сосредоточиться. Это раз», – сказал депутат.

«Два – чтобы мы производили это, нам нужно это, во-первых, приоритезировать, что нам нужно в первую очередь, и что нам нужно. Мы не можем жить в мире – окей, мы можем делать дроны, системы РЭБ, системы РЭР: большие, меньшие, лучшие, худшие, но мы не сможем выжить, если мы совсем не делаем взрывчатые вещества. У нас нет вообще производства взрывчатых веществ, у нас нет собственного гексогена, нет собственного тротилла, мы не производим порох. Мы ни один выстрел – танковый, артиллерийский или минометный не можем сделать от нуля до конца», – заявил Рахманин.