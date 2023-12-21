На Украине не производят даже компоненты для боеприпасов – депутат Рады

Анатолий Лапин.  
21.12.2023 12:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 255
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика


Украина не выживет, если будет рассчитывать только на помощь западных партнеров и не наладит собственное производство боеприпасов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил депутат Верховной рады, член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не выживет, если будет рассчитывать только на помощь западных партнеров и не наладит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По словам политика, на Украине же сейчас не производятся даже компоненты, необходимые для того, чтобы в конечном итоге собрать танковый, артиллерийский или минометный выстрел.

«Независимо от того, как нам будут помогать партнеры, будут ли помогать и каким будет характер этой помощи, пока мы не будем производить, я не говорю полную линейку, но хотя бы большое количество изделий по номенклатуре боеприпасов, у наших вооруженных сил очень мало перспектив. Нам нужно на этом сосредоточиться. Это раз», – сказал депутат.

«Два – чтобы мы производили это, нам нужно это, во-первых, приоритезировать, что нам нужно в первую очередь, и что нам нужно. Мы не можем жить в мире – окей, мы можем делать дроны, системы РЭБ, системы РЭР: большие, меньшие, лучшие, худшие, но мы не сможем выжить, если мы совсем не делаем взрывчатые вещества.

У нас нет вообще производства взрывчатых веществ, у нас нет собственного гексогена, нет собственного тротилла, мы не производим порох. Мы ни один выстрел – танковый, артиллерийский или минометный не можем сделать от нуля до конца», – заявил Рахманин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть