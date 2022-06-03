На Украине недовольны дальнобойностью обещанных США РСЗО

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Новости Украины

Анонсированных Соединенными штатами РСЗО HIMARS, которые планируется передать по ленд-лизу, недостаточно для того, чтобы проводить серьезные контрнаступательные действия.

Об этом в эфире телеканала ICTV заявил военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Чмута, те боеприпасы к РСЗО, которые планируют поставлять на Украину, не такие дальнобойные, как хотелось бы Киеву.

«Это те самые системы, которые мы ожидали, но большое значение имеют непосредственно боеприпасы, которые к ним идут, поскольку от этого зависит весь потенциал комплекса. То есть могут идти ракеты, условно, на 30 километров, а могут, условно, на 250-300. И от этого зависит глубина поражения системы, и ценность ее на поле боя. Пока что речь идет о системах до 100 километров. Соответственно, это ниша украинских или советских реактивных систем залпового огня «Ураган», «Смерч», в какой-то степени – тактического ракетного комплекса «Точка-У», который у нас исчерпывается. Но это все еще не те дальности, которые бы хотелось для полноценного ведения войны», – заявил Чмут.

Также он исключил, что украинская армия сможет пойти в наступление в ближайшее время.

«Мы должны сначала нормально вести оборону, а уже потом можем говорить о каком-то полномасштабном наступлении. Пока что у нас недостаточно сил и средств, в первую очередь, бронетехники, артиллерии, реактивных систем залпового огня и в целом боеприпасов для того, чтобы говорить о полномасштабном наступлении», – резюмировал эксперт.