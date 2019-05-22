На Украине негодуют: «СЦУшный епископ» требует исполнения законов РФ в «оккупированном Крыму»

22.05.2019, Херсон, Роман Ворохтич

Интернет-издание «Новости Херсонщины» возмущено тем, как «правозащитник» Павло Кущ, более известный как «архиепископ Святейшей церкви Украины («СЦУ») Климент Кущ», отстаивает права крымчанина, члена Конгресса украинских националистов В. Балуха.

Последний, напомним, был осуждён в Крыму за незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов.

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При этом ресурс подозревает, что Кущ вместе с российским и украинским бизнесменом вице-президентом «Всемирного конгресса крымских татар» Ленуром Ислямовым «используют Балуха в каких-то своих целях».

«На днях Климент дал интервью крымскотатарскому телеканалу “ATR”, – пишут «Новости Херсонщины». – Он упирает на отсутствие у Балуха российского паспорта… В вопросах наличия либо отсутствия российского гражданства Клименту следует доверять, ведь сам Климент обладает российским паспортом и не особенно скрывает этот факт. Более того: отец-иезуит оправдывает факт своего российского гражданства тем, что оно обусловлено сложившейся необходимостью. Если Климент откажется от привилегий, которые дает ему российский паспорт, то будет вынужден отказаться и от прихода в Крыму, и от беспрепятственного перемещения по территории России».

Но не только наличие паспорта «страны-агрессора» у украинского «правозащитника» смущает украинское издание.

«Климент несколько разбирается в тонкостях российского законодательства. Кроме того, он открыто и явно призывает не нарушать его, а также судить политзаключенного Балуха именно по российским законам, – возмущены на Украине. – Общественность надеялась, что Климент приложит все усилия для того, чтобы Балух вернулся в Украину, но вместо этого тот очутился в ШИЗО».

Ресурс обращает внимание на то, что интервью Куща было дано каналу ATR: «Напомним, что данное СМИ принадлежит небезызвестному Ленуру Ислямову, который также имеет связи с Россией и который в 2014 г. занимал пост вице-премьера в Крыму непосредственно после его аннексии. Кто кого использует в данной ситуации: Ислямов Климента или Климент Ислямова? Либо они разыгрывают совместную партию против третьей стороны, и в этой партии Владимир Балух — всего лишь пешка, которой готовы пожертвовать в любой момент? И на чьей стороне вообще Климент, если он открыто говорит о необходимости соблюдения российских законов в Крыму?».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Климент выступает в поддержку карательной операции в Донбассе, а в Симферополе под прикрытием «храма» занимается торговлей бытовыми приборами и медикаментами, отказываясь регистрировать свою «епархию» по российским законам.

Также «ПолитНавигатор» писал, что представитель экзотического крымского украинства Владимир Балух известен своими одиозными выходками – то вывесил на антенну своего дома в селе Серебрянка Раздольненского района желто-голубой флаг, то самостоятельно «переименовал» свою улицу в «Улицу героев Небесной сотни», публично называл полуостров «оккупированным», а в 2016 году во время обыска ФСБ обнаружила на чердаке в его доме динамит и патроны.