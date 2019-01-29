На Украине ненавидят Донбасс за волю к сопротивлению – социолог

29.01.2019, Москва

Правящей украинской элите не нужен Донбасс со своей способностью сопротивляться даже в невероятно тяжёлых условиях.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперт напомнил, что до войны численность населения Донецкой области составляла 4,3 миллиона, Луганской – 2,1 миллиона человек, но сейчас уже точной цифры назвать нельзя.

«В [украинских] элитах говорят, что Донбасс бы они отстегнули давно. В элите есть такое мнение, им не нужен Донбасс, потому что это люди, которые способны сопротивляться, которые сопротивляются в невероятно тяжёлых условиях, даже несмотря на то, что вопросов много к России, вопросов много внутренних. Но на выборах эта карта Украине сейчас невыгодна, потому что там другая позиция. И на Юго-Востоке, какой бы раскол у оппозиции не был, против Порошенко будет голосовать там большинство», – заявил Копатько.

При этом он подчеркнул, что большинству украинцев не нужен мир с Донбассом любой ценой.

«Им нужен мир на определённых условиях, которые невыгодны Донбассу. Донбасс для них – территория, которая всегда будет подавляться, это люди, которые имеют волю к сопротивлению и которых хотя бы за то, что они живут в таких условиях, сопротивляются, они (украинцы – ред.) уже их за это ненавидят», – отметил эксперт.

«Представители этих людей сколько правили в Украине или находились на ведущих позициях?» – попытался поддеть дончанина либеральный политолог Андрей Никулин.

«Хороший момент. Я хочу сказать, обида на «донецких» очень велика, но прежде всего она велика в Донбассе. Вся элита Донецка находится в Киеве, Москве или за границей. Такого не было ни во одной стране мира. Представьте, уехали все – депутаты, губернатор, мэр и весь крупный бизнес, который платит налоги на Украине, а кто-то из которых финансирует националистические батальоны.

Уехала часть элиты, это беспрецедентно, люди работают, сопротивляются, у людей работают предприятия, очень тяжело работают. Самое главное, самое тяжёлое в Донбассе сейчас – это неопределённость», – подчеркнул Копатько.