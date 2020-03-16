16.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Медицина, Политика, Украина, Финансы
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На Украине нет денег для борьбы с коронавирусом




Из-за дефицита Пенсионного фонда и местных бюджетов Украина столкнулась с острым дефицитом средств для борьбы с коронавирусной эпидемией.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не можем сделать индексацию пенсий по одной простой причине: потому что дефицит у Пенсионного фонда в Украине 172 миллиарда гривен на 2020 год. Мы не можем, украинское правительство не может профинансировать подготовку по борьбе с этим коронавирусом, если, не дай Бог, начнется его распространение, потому что все передано на места, субвенция из госбюджета идет в местные бюджеты. И по оценкам где-то 12-15 миллиардов гривен недостаточно этой субвенции.

Это без коронавируса. А тут, если еще дополнительный, как я его называю, «черный лебедь», то, естественно, дополнительных расходов неоткуда взять, потому что и так не хватает денег», – заявил Скаршевский.

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