10.07.2020, Киев, Игорь Петров
 
Компромат, Крым, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Скандал, Украина
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На Украине нет патриотов, поэтому Порошенко не сядет – политолог


Появление записи обсуждения предположительно президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом попытки проникновения группы украинских диверсантов в Крым в августе 2016 года, не будет иметь никаких последствий для Петра Порошенко.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Публикация компромата в новейшей украинской политической истории – обычное дело. Уже опубликовано очень много компромата на разных политиков, и я не припомню ни одного случая, когда такой компромат как-то существенно сказывался не рейтинге политика.

Люди послушали – возмутились – ничего не меняется. Потому что люди считают, что «остальные еще хуже», принцип такой. И неважно, с кем там говорил Порошенко – с Байденом или еще с кем-то. Конечно, и в этих записях, и в других фактах деятельности Порошенко есть много обидного для настоящего украинского патриота. Проблема в том, что настоящих украинских патриотов, по сути, и нет.

Никаких уголовных последствий для Порошенко тоже не будет. На Порошенко заведено уже 24 уголовных дела. По ним как бы ведутся расследования. Видимо, прокуроры и следователи занимаются этим насколько «профессионально», что они даже эти дела не в состоянии довести до конца.

Возможно, будет зарегистрировано уголовное производство. Сделает это либо ДБР, либо Генпрокуратура. Но результата в виде Порошенко на скамье подсудимых и обвинительного приговора ему точно не будет», – считает политолог.


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