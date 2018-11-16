На Украине нет пророссийских партий

16.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

На постсоветском пространстве нет пророссийски содержательных политических сил.

Об этом в редакционной статье пишет “Независимая газета”, указывающая, что в ряде постсоветских стран избирательные кампании характеризуются соперничеством националистических и центристских партий с так называемыми пророссийскими.

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“Однако если к ним внимательно присмотреться, то оказывается, что на самом деле содержательно пророссийских партий в нашем ближнем и дальнем круге нет, а есть партнеры, которые более лояльно относятся к РФ. С ними можно торговать, развивать взаимовыгодные связи, но они никогда не войдут в проект «русского мира», – полагает “НГ”.

Отмечается, что в в следующем году на Украине пройдут президентские и парламентские выборы.

“На днях там появилась «пророссийская» «Оппозиционная платформа», созданная при слиянии «Оппозиционного блока» и партии «За жизнь». Лидеры объединения Юрий Бойко и Вадим Рабинович не относятся к числу радикальных политиков и даже считаются лояльными по отношению к РФ. Но считать их нашими друзьями неправильно. Развивать связи с Москвой они будут, но при этом сохранят курс на Евросоюз и США”, – пишет газета.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, ранее Вадим Рабинович привез сало для для бандеровца в российскую тюрьму.

Также Рабинович пообещал освободить сидящего в России украинского террориста из УНА-УНСО.