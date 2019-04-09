На Украине никто не может спать спокойно

09.04.2019, Киев, Игорь Петров

На курс гривны будет давить сразу несколько факторов, и к концу года он совершит очередное падение.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В нашей стране никто не может спать спокойно, потому что очень сложно спрогнозировать, например, что будет через месяц с курсом гривны”, – сказал Землянский.

По его словам, внешнеэкономические сигналы и текущие финансовые процессы крайне неблагоприятны для Украины.

“Когда мы видим, что правительству нужно будет занять порядка 700-800 миллионов долларов, чтобы выплатить транш МВФ, потому что им не хватает, то, что в мае месяце будут выходить из внутренних ОВГЗ спекулянты, и это тоже существенным образом начнет давить на курс национальной валюты. К концу года нам пророчат курс 31 гривну за доллар. При сегодняшних 27 гривнах за доллар. Мы уже не один раз говорили, как это все – разница в 4 гривны за доллар – отражается на стоимости нефтепродуктов», – сказал Землянский.