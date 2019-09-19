На Украине – новый главный по распродаже госимущества
Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Сенниченко на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.
Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов, чообщает сайт парламента.
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По словам спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, сегодня Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал представление в парламент о назначении председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.
Вчера в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Алексея Гончарука о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества Украины.
Дмитрий Сенниченко начинал работать в Нацбанке. С 1997 года он занимался управлением проектами группы Всемирного банка в финансовом секторе. Был членом межведомственной рабочей группы по вступлению Украины в Всемирную организацию торговли.
В 2000-2001 годах работал в службе премьер-министра Украины на должности международного секретаря. Отвечал за развитие и поддержку международных связей, сотрудничество с международными финансовыми организациями и инвесторами.
Также занимал должность заместителя директора от Украины в Черноморском банке торговли и развития. В 2004 – 2006 годах Дмитрий Сенниченко был руководителем Немецкого общества международного сотрудничества, а с 2006 по 2010 год работал в компании Parkridge Holdings, которая специализируется на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру.
С 2013 по 2016 год был управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине, директором по развитию бизнеса в СНГ. До 2018 года Дмитрий Сенниченко занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в Укрпочте.
Также Дмитрий Сенниченко занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины и независимого члена наблюдательного совета Prozorro.
Напомним, президент Владимир Зеленский и новый Кабмин анонсировали на ближайшее время масштабную приватизацию госмонополий и остатков госпредприятий.
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