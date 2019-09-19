На Украине – новый главный по распродаже госимущества

19.09.2019, Киев, Семен Дорошенко

Верховная Рада поддержала назначение Дмитрия Сенниченко на должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Соответствующее решение поддержали 238 народных депутатов, чообщает сайт парламента.

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По словам спикера ВРУ Дмитрия Разумкова, сегодня Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сделал представление в парламент о назначении председателем Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко.

Вчера в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Алексея Гончарука о назначении Дмитрия Сенниченко председателем Фонда государственного имущества Украины.

Дмитрий Сенниченко начинал работать в Нацбанке. С 1997 года он занимался управлением проектами группы Всемирного банка в финансовом секторе. Был членом межведомственной рабочей группы по вступлению Украины в Всемирную организацию торговли.

В 2000-2001 годах работал в службе премьер-министра Украины на должности международного секретаря. Отвечал за развитие и поддержку международных связей, сотрудничество с международными финансовыми организациями и инвесторами.

Также занимал должность заместителя директора от Украины в Черноморском банке торговли и развития. В 2004 – 2006 годах Дмитрий Сенниченко был руководителем Немецкого общества международного сотрудничества, а с 2006 по 2010 год работал в компании Parkridge Holdings, которая специализируется на инвестициях в недвижимость и инфраструктуру.

С 2013 по 2016 год был управляющим директором Jones Lang LaSalle в Украине, директором по развитию бизнеса в СНГ. До 2018 года Дмитрий Сенниченко занимал должность директора по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой в Укрпочте.

Также Дмитрий Сенниченко занимал должности вице-президента комитета инфраструктуры и недвижимости Американской торговой палаты, члена правления Украинского клуба недвижимости, члена Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины и независимого члена наблюдательного совета Prozorro.

Напомним, президент Владимир Зеленский и новый Кабмин анонсировали на ближайшее время масштабную приватизацию госмонополий и остатков госпредприятий.