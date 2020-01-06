На Украине – новый пограничный скандал

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Вслед за несостоявшимся визитом Ирины Хакамады в Киев, на Украине вспыхнул новый скандал: в съемках новогоднего выпуска шоу «Вечерний квартал» принял участие шведский певец Dr. Alban, несмотря на то, что ранее выступал в российском Крыму, и ему должно быть запрещено пересечение границы. Однако, как признался сам артист, все формальности ему удалось уладить благодаря вмешательству лично президента Владимира Зеленского.

«Мне был запрещен въезд в Украину из-за моего предыдущего шоу на спорном полуострове Крым. С вмешательством президента я смог попасть в Украину. Очень хорошая прогулка в Киеве с президентом в толпе», – написал Албан в Instagram, опубликовав селфи с самим Зеленским.

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Это вызвало протесты украинских националистов. Господин президент, осторожнее! Там можно и на импичмент напомогаться!», – комментирует экс-боевик «Азова» и экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Зеленский приказал пустить этого исполнителя для выступления в «95-м квартале». Когда свое представление дороже Украины. Тьфу… Президентство Зеленского – угроза для Украины. Если он не уйдет со своего поста досрочно, до конца его каденции страна может и не дожить», – возмущается еще один экс-депутат-майданщик Сергей Высоцкий.

«Телефонное право» Зеленского в истории с Dr Alban – это еще и очевидный конфликт интересов. Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, от деятельности которой Зеленский получает немалые роялти», – подчеркивается в заявлении партии Петра Порошенко «Европейская солидарность».

Вскоре после появления гневных заявлений украинских «патриотов» певец исправил запись в своем Instagram, удалив слово «спорный» относительно Крыма и упоминание о помощи Владимира Зеленского в визите на Украину.

Примечательно, что скандал с выступлением шведского певца на Украине разгорелся только сейчас, несмотря на то, что Dr. Alban уже давал концерт на подконтрольной Киеву части Донбасса на день города Краматорска в сентябре 2019 года.

«С Dr.Alban все просто – если Украина не готова поддерживать санкционный режим из-за Крыма, который сама и ввела, то и другие страны, тем более, не будут нести издержки из-за этого режима. Причём это было с 2014 года, когда Украина и не смогла назвать войну войной», – объясняет угрозу нового скандала для самостийников украинский политолог Юрий Романенко.