На Украине – новый скандал из-за визита Медведчука в Госдуму

10.03.2020, Киев, Михаил Рябов

На Украине разгорается новый скандал из-за публикации на официальном сайте Госдумы фотографий, где запечатлен визит украинской делегации – депутатов Верховной рады от партии Виктора Медведчука.

Медведчук прилетел, чтобы договориться о проведении встречи в формате депутатов парламентов Украины, РФ, Франции и Германии. В таком составе предлагается обсуждать будущее Донбасса

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(Медведчук все еще цепляется за сорванные по вине Киева Минские соглашения и декларирует необходимость возвращения Донбасса под контроль Украины, хотя руководство ЛДНР неоднократно заявляло о стратегическом курсе на интеграцию в Россию).

Интересно, что компанию Медведчуку в Госдуме составил и депутат Вадим Рабинович, который перед обменом пленными возил в СИЗО в Россию передачки – сало боевику УНА-УНСО Николаю Карпюку. Впоследствии сам Карпюк признавался, что Рабинович оказывал помощь боевикам во время Евромайдана. Но теперь Рабинович – соратник Медведчука и принимается в парламенте России.

Так или иначе, но поездка депутатов в Москву вызвала скандал среди националистов на Украине.

«Осмелели. Понимают, что им ничего не будет. Ни дел в Государственном бюро расследований и СБУ. Ни допросов. Ни осуждения. И это 6 лет войны. Сегодня же разбомбили наш грузовик с военными. Сегодня двое погибших и десяток раненых. В это время депутаты Верховной рады «налаживают отношения» в Госдуме, которая продлила полномочия Путина пожизненно.

Могло ли такое быть еще год назад? Или в 2014 или 2017 годах? Эти лица тихонько молчали и иногда подавали свой голос. Сегодня они ходят по Кремлю, а потом по Киеву», – возмущается украинский адвокат-националист Андрей Смолий.