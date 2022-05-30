На Украине обещают наперекор Байдену ударить вглубь территории России

30.05.2022  18:42 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут наносить удары вглубь территории России. Об этом сообщило агентство «Reuters», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы не собираемся отправлять на Украину ракетные системы, которые могут попасть в Россию», – заявил Байден журналистам по возвращению в Белый дом после выходных в Делавэре.

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США не будут отправлять Украине ракетные системы, которые могут наносить удары вглубь территории России....

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал такое решение «разумным».

«Иначе при атаке на наши города Вооружённые силы России исполнили бы свою угрозу и нанесли удары по центрам принятия этих преступных решений. Часть из них находится совсем не в Киеве. Что дальше, объяснять не надо…», – предостерег Медведев в своём Telegram-канале.

Впрочем, наблюдатели не исключают, что поставки дальнобойных вооружений Украине могут быть осуществлены формально из других стран. Например, Польши.

На Украине, во всяком случае, продолжают угрожать России.

«Крым – это Украина. Атаки по базам в аннексированном Крыму и по Крымскому мосту не рассматриваются США, как атаки по территории РФ. Что с е**лом, русня?» – написал в своем блоге экс-депутат Верховной рады Борислав Береза.

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