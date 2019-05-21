21.05.2019, Москва, Максим Карпенко
 
Общество, Политика, Россия, Украина
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«На Украине обкатывается антироссийское оружие нового поколения» – Ходаковский

Попытка провести изменения в России через «низовые» майданы в регионах закончится потерей страны.

Об этом в своем блоге пишет экс-глава МГБ ДНР Александр Ходаковский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам военного эксперта, то, что происходит сегодня на Украине – это «обкатка» технологий по дестабилизации в России. В том числе, это касается и кажущегося несистемного президента «незалежной» Владимира Зеленского.

«Зеленский – это оружие против России нового поколения. Запрос на «зеленщину» в России сегодня очень высок, и ситуация вокруг Екатеринбурга это хорошо иллюстрирует… Вывод очень тревожный: с одной стороны очень многое нуждается в обновлении, с другой – советское общество тоже подавало запрос на обновление, и закончилось это развалом.

Только тогда, как я ответил сегодня в переписке респонденту, мы имели дело с по большей части советскими людьми с высоким уровнем морали и нравственности, а сегодняшнее поколение этими качествами не отличается, и есть очень высокий риск, что обновление «снизу» закончится потерей России. Для чего, собственно, проект «Украина» и создавался. Не смогли в лоб – зайдём с другой стороны», – отмечает Ходаковский.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что протесты против строительства православного храма в Екатеринбурге проходят по украинской методичке, подготовленной Западом.

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