На Украине обнаружен карго-культ «свидетелей Абрамсов»
Вероятная поставка американских танков «Абрамс» на Украину не изменит ситуацию, слишком тяжёлая техника не сможет нормально вести войну на украинских чернозёмах.
Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил историк и публицист Андрей Ваджра, вынужденный после Евромайдана покинуть родной Киев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Абрамсы» американцам не помогут. Вспомните видосы, как колонны этих «Абрамсов» горели в Ираке, когда долбали иранскую армию, вооруженную именно этими «Абрамсами». Они очень хорошо горят.
Тем более вы сравнивали «Абрамсы», к примеру, с российскими танками? Они же в два раза больше наших танков Т-80, Т-90. Это как гробы. Сейчас на Востоке Украины джипы проехать не могут, они по брюхо в грязи. А тяжёлые «Абрамсы» там встанут как гробы. А какого года издания эти «Абрамсы»?» – сказал он.
По мнению Ваджры, на Украине возник некий аналог африканского карго-культа – свидомые бездумно поклоняются любой западной технике.
«Это такое, немножко дикарское: Мы молимся на «Джавелины», потом мы ещё на что-то молимся. Через полгода дадут им «Пэтриоты», и они сейчас на него молятся, причём даже не разбираясь, что это такое и что оно может. Теперь: братья, помолимся на «Абрамсы».
Это всё чушь и бред. Никому никакие «Абрамсы», даже если их дадут, не помогут», – резюмировал историк.
Спасибо!
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