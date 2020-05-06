06.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Местная власть, Политика, Украина
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На Украине обострилась борьба центра и местной власти


Борьба центральной власти с местными властями и крупных политических игроков с мелкими являются одними из основных угроз, перед которыми стоит украинское общество.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт центра «Эйдос» Виктор Таран.

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«Накануне местных выборов украинское общество стоит перед четырьмя большими угрозами. Первая – стремление центральной власти в борьбе с местными самоуправлениями подобрать их под себя. Вторая – стремление ключевых политических игроков монополизировать украинскую политику. Почему?

Потому что немножко страшно – когда рождается альтернатива, которая может подвинуть четыре большие партии, с ней надо бороться. Третья – экономический, вирусный вызов. Четвертая – искажение информации центрального уровня на местном», ¬сказал Таран.

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