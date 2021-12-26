На Украине обсуждают фото чиновницы с голой грудью

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Новости Украины

На Украине разгорелся новый скандал из-за фотографии, сделанной в мэрии Львова. Туда прибыл замминистра образования Игорь Гарбарук. Во время встречи с мэром Андреем Садовым рядом с ними присутствовала девушка в более чем откровенном наряде.

Дама появилась на официальной встрече в черном платье с наполовину обнаженной грудью без бюстгальтера. Фотография сразу разлетелась по Интернету. Как выяснилось, на снимке – помощница Грабарука и владелица строительной компании «Забудова» 27-летняя Кристина Тишкун.

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«Серьёзные кадры нынче в Министерстве образования работает. И дресс-код строгий», – иронизирует депутат Вадим Рабинович.

Помощница в мехах и на высоких каблуках

Интересно, что сам замминистра Гарбарук воспринял появившиеся в прессе намеки об истинной роли «помощницы» близко к сердцу. На своей странице в Facebook он опубликовал стихи Редьярда Киплинга «Как выстоишь, когда все против тебя».

Тем не менее, наблюдатели полагают, что именно Гарбарук виноват в скандале, не решив «отправить девицу переодеваться – за свой счет, оформив как прогул».

«Я б ее вообще прямо с утра, увидев, отправила бы переодеваться. Или прогул, пусть дома сидит, если мозгов нет. Насколько я помню, постановление КабМина о дресс-коде для госслужащих не отменяли, там вообще все жёстко. Плюс, учитывая именно специфику МинОбразования», – отмечает депутат Харьковского облсовета Юлия Ковалевская.

Тишкун сама выложила фото в своем Instagram-аккаунте, но после шквала критики её наряда закрыла свою страничку.

«Сразу видно, что набожная девушка, крестик есть»; «О, какой дресс-код, сразу видно, деловая женщина»; «Вы или лифчик наденьте, или крестик снимите»; «Неожиданно для офиса мэра», – насмехаются пользователи интернета.

Тем не менее, сама Тишкун уверена, что в откровенных нарядах на официальных встречах государственных деятелей нет ничего предосудительного.

«А в городской совет надо выбирать наряд? Я думала, что каждый одевается так, как ему нравится, удобно, комфортно», – написала она в соцсети перед закрытием аккаунта.

Пользователи сети успели скачать и другие фото с Кристиной Тишкун в откровенных нарядах.