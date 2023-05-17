На Украине обсуждают «ликвидацию Путина»

Анатолий Лапин.  
17.05.2023 09:18
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Русофобия, Терроризм, Украина


Президент России Владимир Путин является «законной целью» для Украины.

Об этом в эфире видеоблога «Исландия» заявил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент России Владимир Путин является «законной целью» для Украины. Об этом в эфире видеоблога...

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Буданов подчеркнул, что это лишь «теоретический вопрос» для Украины.

«Конечно, почему нет. Но делает ли Украина попытки его уничтожения – нет, не делает… Это сложный вопрос, он исключительно теоретический. Реально ли уничтожить какого-то человека? Реально. А зачем сейчас? В теории это тяжело, давайте так скажем», – заявил Буданов.

При этом, бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко в интервью антироссийской пропагандистке Алесе Бацман, супруге Дмитрия Гордона, заявил, что уничтожение российского лидера – это «работа для ВСУ».

«Путина так или иначе ожидает смерть. И мы делаем все, чтобы эту смерть приблизить, это время ускорить – такая наша работа. Мы не надеемся, что он умрет от сердечного приступа, что-то, мне кажется, про рак говорили. То есть в эти байки я совсем не верю. Самая главная болезнь Путина – это вооруженные силы Украины и Украина. И мы должны делать эту работу в данном случае».

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