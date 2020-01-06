На Украине обвалилась добыча природного газа

06.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинское правительство и руководство «Нафтогаза» не развивают добычу голубого топлива на Украине, потому что считают, что закупать реверсный газ экономически выгоднее.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил эксперт в области энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас сложилось очень интересная ситуация, когда руководство «Нафтогаза» считает, что себестоимость украинской добычи больше, чем цена газа, который мы закупаем по так называемому реверсу. Приводились цифры – 300 долларов себестоимость тысячи кубических метров добычи на Украине и в качестве примера на европейском рынке, условно говоря, 130 долларов. Зачем нам здесь заниматься добычей?», – отметил эксперт.

Также он призвал главу правления НАК «Нафтогаз» Андрея Коболева к ответу за крайне неэффективную работу.

«Кстати, падение добычи газа составило 1,8% по прошлому году. То есть, если в 2018 году было 13,8 (миллиардов кубометров – прим. ред.) товарного газа, то тут его стало сильно меньше, опустилось где-то до 13,6. Поэтому я думаю, что к Коболеву должны быть очень серьёзные вопросы, поскольку он в первую очередь несёт ответственность за эту ситуацию», – резюмировал Землянский.