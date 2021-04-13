На Украине обвинили Молдову в срыве договора об обмене территориями

13.04.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна потребовать от Молдавии выполнения своих обязательств по договоренностям по обмену территориями – Кишинев уклоняется от передачи Киеву контроля над участком автодороги Одесса — Рени, взамен на которую уже получил выход в море через порт Джурджулешты.

Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявила депутат Верховной рады, экс-вице-губернатор Одесской области Соломия Бобровская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бобровская напомнила, что Украина выполнила свои обязательства и Молдова получила 400-метровую береговую линию в районе города Джурджулешты с правом построить там порт.

«Это моя слабая и болезненная тема про порт Джурджулешты, фактически мы Молдове отдали доступ к морю и теперь Молдова, представьте себе, такая полу-морская (держава). Я предлагаю, чтобы Молдова выполнила свои обязательства отдать нам переезд на Паланке. Все хорошо знают, эти 6,8 километров – это один из способов доезда до Бессарабии. Этот обмен был в свое время, в конце 90-х о том, что мы отдаем доступ к порту Джурджулешты, к воде, а они нам отдают наш проезд на Бессарабию. Этого не было сделано и теперь для этого нужен референдум в Молдове. И вот, Украина прекрасно умудрилась своими руками эти вещи сделать», – заявила Бобровская.