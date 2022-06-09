На Украине обвинили Россию в половине лесных пожаров в стране

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Новости Украины

С начала года 56% лесных пожаров на Украине вызваны в результате «военной агрессии со стороны Российской Федерации».

Об этом заявили в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

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«За четыре месяца текущего года 56% пожаров в лесах, принадлежащих к сфере деятельности Гослесагентства (73% всех лесов Украины), вызваны именно в результате взрывов, обстрелов и наличия на территории лесного фонда неразорванных взрывных предметов. Такая ситуация делает невозможным своевременное реагирование противопожарных подразделений на возгорание в лесных массивах и позволяет огню распространяться на значительные территории», – говорится в сообщении.

Из-за неосторожного обращения населения с огнем в этом году возникло 28% пожаров, от поджогов сельскохозяйственных угодий – 10%, умышленных поджогов – 5%.

Для сравнения, за последние 7 лет причинами возникновения пожаров были неосторожное обращение с огнем – 78%, поджог сельскохозяйственных угодий – 4%, умышленные поджоги – 3%, удар молнии – 1%, не установлены причины – 13%.

Площадь лесных пожаров на Украине по сравнению с прошлым годом увеличилась в 96 раз.

Понятно, что в ходе боевых действий обе стороны стреляют друг в друга, однако обвинение в умышленной организации лесных пожаров – это чисто пропагандистский ход наподобие ставших уже притчей во языцех обвинений в «геноциде в Буче».

К сожалению, ряд безответственных российских блогеров, чьи сообщения несомненно мониторятся и подаются под соответствующим соусом киевскими пропагандистами, дают украинцам повод именно для таких обвинений.

Вот, например, свежий пост блогера и политконсультанта Ильи Янсена, в котором тот прямо советует российским военным сжечь лесной заповедник на Донбассе.

«Пока вы читаете эти строки, пехота русской 35 армии штурмует лес у Богородничного. Подвергая себя большему риску, чем окопавшиеся в лесу хохлы. Лес можно было бы спалить вместе с хохлами НАПАЛМОМ, но наши генералы стесняются, ведь этот лес – заповедник. Давайте скажем генералам, что не надо стесняться — украинские диверсанты ни разу не стесняются поджигать русские леса в Сибири. А наши бойцы дороже деревьев», – пишет блогер, не задумываясь о том, что уже завтра его призыв будет использован на Украине в качестве “доказательства преступных действий РФ”.