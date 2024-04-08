На Украине обвинили Запад в злостно-циничном подходе к передаче вооружения

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

«Западные партнеры» передают Украине вооружение далеко не первой свежести, что говорит о «злостном циничном» подходе к процессу. То же самое касается обещанных давно истребителей F-16, срок передачи которых постоянно сдвигается, а количество обещанного к передаче сокращается.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт Сергей Кузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Самолеты F-16… мы имели достаточное количество времени, чтобы их освоить. И на сегодня те единицы, по разным оценкам, мы приблизительно говорим о шести единицах, которые нам обещают в этом году, – это, извините, ни о чем. Конечно, сейчас можно говорить о таком цинизме, с которым подходят наши партнеры к предоставлению нам помощи. Потому что даже то вооружение, которое передается нам, оно далеко-далеко не самое новое», – заключил Кузан.