На Украине обвинили Запад в злостно-циничном подходе к передаче вооружения

Анатолий Лапин.  
08.04.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


«Западные партнеры» передают Украине вооружение далеко не первой свежести, что говорит о «злостном циничном» подходе к процессу. То же самое касается обещанных давно истребителей F-16, срок передачи которых постоянно сдвигается, а количество обещанного к передаче сокращается.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил военный эксперт Сергей Кузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Западные партнеры» передают Украине вооружение далеко не первой свежести, что говорит о «злостном циничном»...

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«Самолеты F-16… мы имели достаточное количество времени, чтобы их освоить. И на сегодня те единицы, по разным оценкам, мы приблизительно говорим о шести единицах, которые нам обещают в этом году, – это, извините, ни о чем. Конечно, сейчас можно говорить о таком цинизме, с которым подходят наши партнеры к предоставлению нам помощи. Потому что даже то вооружение, которое передается нам, оно далеко-далеко не самое новое», – заключил Кузан.

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