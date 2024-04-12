На Украине обвиняют Запад в точности российских ракет

Украина не ожидала такой точности российских ракетных ударов по объектам энергетики.

Об этом в эфире «Новыны. Лайв» заявил директор энергетических программ «Центра Разумкова» Владимир Омельченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы же ожидали, что удары будут недостаточно точными, как это было в 2022-23 годах. Как правило, попадали непосредственно в трансформатор или машзал 2% ракет. А в этом году удары были исключительно точными, потому что Россия получила новую элементную базу для своих ракет от наших западных партнеров.

В том числе, микроплаты и микропроцессоры, чипы и так далее — наисовременнейшую элементную базу. Российские ракеты по сути на 80% – инновации западных технологий», – сказал Омельченко.