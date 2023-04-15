На Украине объявили, что Севастополь падет раньше Донецка

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Чтобы Украина вернула под свой контроль Донбасс, ВСУ будут необходимы дальние обходные операции, возможно даже через территорию России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому изданию «Новое время заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, ныне занимающий должность директора украинского Национального антарктического центра.

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Он призывает, не надеяться, что «Донбасс так посыплется, как посыпалась прошлой осенью Харьковщина».

«Надо понимать, что, например, если вынести за скобки политику, а брать военный аспект, то освобождение Крыма является значительно более простой задачей, чем освобождение Донбасса. Поэтому не удивляемся, если вдруг окажется, что Севастополь мы возьмем раньше Донецка. А может быть и по-другому здесь», – сказал Дикий.

Он надеется, что ВСУ не станут штурмовать территорию ЛДНР в лоб.

«Что все-таки будут какие-то очень дальние, очень обходные операции с тем, чтобы все-таки избежать такого зажатия в плотной застройке, в городской и промышленной агломерации, такого протискивания метр за метром, как последние месяцы продвигаются орки. Я очень надеюсь, что наша операция по освобождению Донбасса будет не зеркальной, она будет совсем по-другому в принципе организована», – говорит каратель.

В свою очередь издание заметило, что там повсюду нарыты фортификации, залитые бетоном.

«Я же говорю: единственные варианты — очень дальние, обходные операции, возможно, даже через территорию России», – не исключает Дикий.