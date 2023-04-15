На Украине объявили, что Севастополь падет раньше Донецка
Чтобы Украина вернула под свой контроль Донбасс, ВСУ будут необходимы дальние обходные операции, возможно даже через территорию России.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому изданию «Новое время заявил экс-командир роты карательного батальона ВСУ «Айдар» Евгений Дикий, ныне занимающий должность директора украинского Национального антарктического центра.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
Он призывает, не надеяться, что «Донбасс так посыплется, как посыпалась прошлой осенью Харьковщина».
«Надо понимать, что, например, если вынести за скобки политику, а брать военный аспект, то освобождение Крыма является значительно более простой задачей, чем освобождение Донбасса. Поэтому не удивляемся, если вдруг окажется, что Севастополь мы возьмем раньше Донецка. А может быть и по-другому здесь», – сказал Дикий.
Он надеется, что ВСУ не станут штурмовать территорию ЛДНР в лоб.
«Что все-таки будут какие-то очень дальние, очень обходные операции с тем, чтобы все-таки избежать такого зажатия в плотной застройке, в городской и промышленной агломерации, такого протискивания метр за метром, как последние месяцы продвигаются орки. Я очень надеюсь, что наша операция по освобождению Донбасса будет не зеркальной, она будет совсем по-другому в принципе организована», – говорит каратель.
В свою очередь издание заметило, что там повсюду нарыты фортификации, залитые бетоном.
«Я же говорю: единственные варианты — очень дальние, обходные операции, возможно, даже через территорию России», – не исключает Дикий.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.