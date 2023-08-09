На Украине объявили, что в трех местах прорвали первую линию обороны российской армии

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На Украине уверяют, что на юге прорвали первую линию обороны российской армии.

Так, еще несколько дней об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наши силы продолжают настойчиво совершать наступательные действия, пробираясь через очень серьезное сопротивление врага. Это сплошные артиллерийские обстрелы, минирование. Но наши войска на юге уже кое-где прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. Там они сталкиваются с тем, что враг на ключевых высотах создал бетонные укрепления и это, безусловно, усложняет движение наших сил и боевые действия», – заявила Маляр в эфире так называемого телемарафона.

Похожую информацию озвучила и спикер украинского пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность подразделений. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены», – сказала Гуменюк.

Впрочем, ни Маляр, ни Гуменюк не назвали места, где якобы был прорыв. В связи с этим агентство РБК-Украины поинтересовалось у экс-спикера Генштаба ВСУ, военного аналитика Владислава Селезнева, где же именно был прорыв.

Он не смог подтвердить эту информацию, а лишь предположил, что скорее всего первая линия российской обороны прорвана по меньшей мере на трех участках южного фронта – возле Работино, в окрестностях Старомайорского и в сторону Васильевки.

«Следует помнить об информационной гигиене, что только официальные спикеры могут об этом говорить после того, как мы закрепимся на новых позициях. Более того, я бы сюда еще добавил Шахтерское направление, ведь в последнее время активизировались бои в районе Угледара. Там инициатива также за украинской армией, которая заставляет русских задействовать резервы. На фоне того, что их в этом районе не так много, дела у русских, прямо скажем, не очень», – убеждает Селезнев.

Отметим, что западные СМИ, смакующие даже минимальный успех ВСУ, о прорыве первой линии обороны не сообщали.

При этом, как писали российские военные источники, за два месяца наступления ВСУ удалось подойти к первой линии обороны.