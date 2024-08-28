На Украине объявили о паре десятков законных целей на территории Белоруссии

Анатолий Лапин.  
28.08.2024 15:53
  (Мск) , Киев
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Белоруссия, Война, Вооруженные силы, Дзен, Сюжет дня, Украина


Украина имеет «законные цели» на территории Белоруссии, которые может поразить для нанесения соседней республике экономического ущерба.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-боевик карательного батальона «Айдар», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет «законные цели» на территории Белоруссии, которые может поразить для нанесения соседней республике...

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«Для Лукашенко страшнее не то, что мы утилизируем какое-то подразделение вооруженных сил Белоруссии – Мозырский комбинат страшнее для Лукашенко намного больше, чем несколько танков, которые мы сожжем. Конечно, у Белоруссии есть военная компонента, как бы там ни было – у них есть ракетные войска, до 500 танков…

Мне нравятся публикации в соцсетях с координатами законных целей для украинских FPV. И эти координаты все в границах досягаемости наших FPV. Кстати, этих законных целей на территории Белоруссии по большому счету, если выбить с десяток, то в принципе режим Лукашенко с финансовой точки зрения умрет. Но, конечно, их нужно выбить этот десяток или двадцать законных целей», – заявил Лапин.

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