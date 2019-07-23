На Украине объявили о причастности к гибели русских подводников

23.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Одной из причин гибели 14 российских моряков на глубоководном аппарате АС-31 «Лошарик» якобы является то, что РФ отказалась от украинских аккумуляторов, которые должны были устанавливаться на подлодке.

Об этом пишет российское деловое издание «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Издание, пишет, что «глубоководные станции типа АС-31 долгое время комплектовались серебряно-цинковыми аккумуляторами, которые производились на Украине», а после обострения отношений между странами аккумуляторы «заменили на российские литий-ионные батареи».

В свою очередь бывший «представитель» президента Украины в Крыму Борис Бабин считает, что авария на российской подлодке – это прямое следствие украинских санкций.

«Санкции, которые работают. Авария в РФ на печально подводной разведывательно-диверсионной лодке «Лошарик» и массовая гибель российских подводников вызвана «импортозамещением» батарей, которые до войны поставлялись из Украины. Уверен, что полноценная (а не выборочная и иногда фейковая) реализация уже введенных Украиной санкций против РФ существенно пошатнула бы военную мощь государства-агрессора. И намерения нового руководства СНБО по наведению порядка в этой сфере стоит только приветствовать», – пишет Бабин в своем блоге.

Напомним, 1 июля этого года на глубоководной станции АС-12 произошло возгорание, в результате которой погибли российские моряки. Министр обороны Сергея Шойгу сообщил, что возгорание произошло в аккумуляторном отсеке.