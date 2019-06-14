На Украине обььявили о снижении цен на газ для населения

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

НАК «Нафтогаз Украины» рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей за возложение специальных обязанностей на июнь, она составит 5553,89 гривень за тысячу кубометров (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

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«Таким образом, в июне цена газа, по которой „Нафтогаз“ продает его гассбытам и поставляет потребителям по ПСО, уменьшится на 7,3%, или на 436,11 грн, по сравнению с маем», — отметили в пресс-службе.

Так, конечная цена газа для потребителей в Кировоградской области с учетом НДС, стоимости доставки и наценки поставщика в июне составит 7755,87 грн.

Конечная цена в других регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

Снижение цены на газ в НАК объяснили уменьшением цен на европейском рынке.