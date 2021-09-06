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06.09.2021 18:34 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Идиотизм, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Экономика коллапса
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На Украине объявили о строительстве «интеллектуальной» границы с РФ

Новости УкраиныГраницы с Россией, Белоруссией и Молдовой в ближайшие три года нужно усилить «интеллектуальными» системами...

Границы с Россией, Белоруссией и Молдовой в ближайшие три года нужно усилить «интеллектуальными» системами видеонаблюдения и быстрого реагирования.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил новый глава МВД Украины Денис Монастырский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня, впервые за 30 лет, поставлена очень чёткая цель – на протяжении  будущих трёх лет построить государственную границу Украины. А это почти 4,5тысяч сухопутных границ, а также морских границ. Если мы сегодня говорим по поводу этой цели, то она сегодня находится на контроле президента, и приоритетным направлением для строительства такой границы будет, естественно, граница с РФ, Белоруссией и Молдовой.

Этот проект разрабатывается сейчас с большинством министерств Украины и 16 областными администрациями, где нужно строить границу. Сроки президентом были поставлены очень чётко – на протяжении следующего года должен быть закрыт участок российской границы и построен значительный участок российско-белорусской границы и границы с Республикой Молдова», – заявил Монастырский.

«Почему граница «интеллектуальная»? Потому что сегодня вызовы такие, что это не должно быть исключительно ров и сетка. Это должно быть действительно интеллектуальной границей нового уровня.

Потому что именно оборудование системами видеонаблюдения, системы быстрого реагирования – только это может обеспечить остановку потоков контрабанды, проникновение нелегальных мигрантов.

А мы видели на протяжении нескольких месяцев практически спецоперации, например, против Литвы, которой мы сегодня помогаем устанавливать границу, со стороны РФ. Особенно после ситуации в Афганистане миграционный кризис значительно увеличится», – бредил министр.

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