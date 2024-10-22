На Украине объявили ОАЭ виновником продолжения российской СВО

Объединённые Арабские Эмираты несут ответственность за военную операцию России на Украине, поскольку не снижают цены на нефть. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт-международник Максим Несвитайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В экономическом плане роль ОАЭ заключается в том, что они придерживаются договорённостей о ценах на энергоносители и об объёмах добычи нефти и газа. Это даже важнее, чем товарообмен. А товарообмен у России значительный с Турцией. Ещё говорят про Венгрию, Китай, и ряд других стран Средней Азии подключается к этому процессу. Этот тоже важно, это большие деньги», – сказал Несвитайлов.

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«Но гораздо важнее история с нефтью. Если бы произошло такое, чтобы цены на нефть начали сильно падать. Такое может произойти, но не без участия арабского мира, потому что они одни из ключевых игроков на этому рынке. Если цена на нефть начнёт резко падать, то у РФ значительно сократятся возможности продолжать эту войну. Энергоносители и сырьё – основной их источник дохода, если цены упадут, то не будет денег и производить ракеты станет невозможно», – подытожил эксперт.