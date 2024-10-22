На Украине объявили ОАЭ виновником продолжения российской СВО

Вадим Москаленко.  
22.10.2024 13:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 745
 
Война, Дзен, Нефть, Россия, Украина, Финансы


Объединённые Арабские Эмираты несут ответственность за военную операцию России на Украине, поскольку не снижают цены на нефть. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский эксперт-международник Максим Несвитайлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В экономическом плане роль ОАЭ заключается в том, что они придерживаются договорённостей о ценах на энергоносители и об объёмах добычи нефти и газа. Это даже важнее, чем товарообмен. А товарообмен у России значительный с Турцией. Ещё говорят про Венгрию, Китай, и ряд других стран Средней Азии подключается к этому процессу. Этот тоже важно, это большие деньги», – сказал Несвитайлов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Объединённые Арабские Эмираты несут ответственность за военную операцию России на Украине, поскольку не снижают...
Реклама

«Но гораздо важнее история с нефтью. Если бы произошло такое, чтобы цены на нефть начали сильно падать. Такое может произойти, но не без участия арабского мира, потому что они одни из ключевых игроков на этому рынке. Если цена на нефть начнёт резко падать, то у РФ значительно сократятся возможности продолжать эту войну. Энергоносители и сырьё – основной их источник дохода, если цены упадут, то не будет денег и производить ракеты станет невозможно», – подытожил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть