05.07.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Пропаганда, СМИ, Украина
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На Украине объявили пережитком прошлого журналистскую объективность

Объективное освещение событий в украинской журналистике – это пережитки прошлого. В условиях происходящего в стране, необходимо свое мнение автора и его «гражданская позиция».

Об этом в эфире телеканала ATR заявил известный львовский пропагандист, телеведущий Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Дроздова, журналист уже должен не отстраненно подавать факты, а исповедовать свое видение.

«Я всегда исповедовал, прежде всего, гражданскую позицию в кадре. Я считаю, что время абсолютно дурной концепции так называемой объективной журналистики – скрывать свое «Я», отношение к событиям уже канул в лету. И сейчас мы говорим на позициях краха этой концепции. Я исповедую именно субъективную подачу под свое авторское «Я», под свою репутацию, под свое гражданское начало», – заявил Дроздов.

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