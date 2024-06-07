На Украине обьявили «происками ИПСО» статьи о коллапсе в энергетике и ждут провокаций против ГУР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть обьявила «происками заграничной ИПСО» негативные публикации в иностранной прессе о плачевном состоянии украинской энергетики.

Речь, в частности, о нашумевшей публикации британской Financial Times, согласно которой украинцы в январе 2025 года, вероятно, будут иметь только от 2 до 4 часов света в день, если не будет принято никаких мер. Публикуя такие оценки газета ссылалась на анонимные источники в украинском правительстве.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

До зимы украинцы будут проводить без электричества большую часть дня, сказал в разговоре с корреспондентом газеты один из представителей правительства, который предпочитал не раскрывать свое имя.

«Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте» — посетовал в комментарии Financial Times украинский чиновник.

В ответ украинское министерство энергетики разразилось гневной отповедью, назвав статью FT об украинской энергетике «манипулятивной» и «продвигающей нарративы врага».

В ведомстве заявили, что этот критический материал «имеет признаки ИПСО в интересах РФ».

«В статье используются ссылки на анонимные источники в украинском правительстве. Это ставит под сомнение достоверность предоставленной информации, ведь она не подтверждена официальными источниками… Например, неназванный представитель украинской власти в статье утверждает, что «Мы должны готовиться к жизни в холоде и темноте». Такое утверждение направлено на распространение страха и паники среди населения», – говорится в заявлении министерства.

Правительственных чиновников, в свою очередь, раскритиковал бывший глава Верховной Рады, а сегодня просто депутат Дмитрий Разумков: «Все, что не укладывается в парадигму, которую себе нарисовала власть, называют вражеским ИПСО», – считает он.

«После таких заявлений нужно вызвать министра – пусть объяснит, если это ИПСО, то почему у половины страны нет света по 10-12 часов в сутки летом. А что будет зимой?», – риторически спрашивает Разумков.

Нардеп также упомянул о норме в законе о мобилизации о том, что в отдельных условиях можно будет мобилизовать 18-летних: «Все во власти говорили, что это ИПСО. А потом все-таки нашли это в тексте проекта и исправили!»

«Безопасность – это не только о фронте и экономике. Это и о людях. И когда в Минобороны хотят, чтобы 17-летние украинцы из-за границы возвращались в Украину, чтобы встать на учет, это станет еще одной причиной для них остаться там. И вместе с ними за границей останутся их семьи» – предостерегает украинский политик.

Тем временем власти показывают, что не намерены сходить с продоженного курса и готовы расширять перечень тем, критика которых приравнивается к работе на вражеское ИПСО.

Как сообщили в ГУР Минобороны Украины, «спецслужбы РФ готовят против Украины ИПСО за $15 млн». По данным ведомства Кирилла Буданова информационная кампания будет направлена ​​на дискредитацию военного руководства Украины, в частности против военной разведки.

«Речь идет о ряде статей и фильмов, в которых, в частности, планируют раскрыть данные сотрудников ГУР МО Украины, задействованных в координации боевой работы специальных подразделений Сил безопасности и обороны Украины», – говорится в предупреждении ГУР.

В общем, украинцы застыли еще и в ожидании интересного кино про Буданова и Ко. Но что делать со светом, ответа пока никто не дал. Одно ясно- с помощью ИПСО электричество в квартиры украинцев точно не вернуть.