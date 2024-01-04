На Украине объявили своей целью порт Новороссийска

Анатолий Лапин.  
04.01.2024 11:33
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика


Украина должна поставить под угрозу «слабые места» России, одним из которых является порт Новороссийска.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил обслуживающий интересы экс-президента Украины Петра Порошенко политолог Тарас Загородний, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна поставить под угрозу «слабые места» России, одним из которых является порт Новороссийска....

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По мнению Загороднего, ВСУ могут наносить удары по Новороссийску, чтобы ослабить российскую нефтяную отрасль и экспортные возможности.

«У нас должен быть вопрос переноса войны, в первую очередь на территорию Российской Федерации, потому что без этого у них просто больше ресурсов, а война на истощение – это начинается уже математика, у кого больше демографического ресурса, у кого больше финансового ресурса, больше оружия.

Потому что, в отличие от нас, они перевели свою экономику на военные рельсы, а у нас до сих пор решаются какие-то споры, надо не надо и так далее. Нет, нужно наше оружие, которое позволяет бить по территории Российской Федерации, по их слабым точкам», – сказал политолог.

«Слабая точка Российской Федерации, я считаю, это нефтепереработка, потому что уничтожение их заводов они не смогут ничем заменить, потому что есть санкции Запада, а Китай не сможет ничем помочь в этом случае… Далее – порт Новороссийска. Порт Новороссийска – это очень болезненная точка для России. Это болезненно. 30-40% товарооборота вообще России идет именно через порты Новороссийска. Это то, что в близости», – заявил Загородний.

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