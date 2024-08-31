На Украине обьявили в розыск из-за уклонения от мобилизации сбежавшего из страны бывшего «героя майдана»

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Самозваного политэксперта, блогера, экс-нардепа прошлого созыва Борислава Березу подали в розыск из-за уклонения от армии. Оказывается, политик сбежал из Украины еще в марте этого года.

По данным СБУ, весной Борислав Береза пешком пересек границу с Молдовой и с тех пор больше не возвращался. Всего экс-нардеп с начала войны выезжал за границу 21 раз. Как ему это удавалось – неизвестно.

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На днях же в Национальную полицию Украины поступили документы на розыск бывшего народного депутата Борислава Березы из-за его уклонения от службы в армии.

В связи с этими событиями медиа вспомнили один эпизод с участием Березы в самом начале войны. В 2022 году Береза устроил скандал с военными и отказался получать повестку на фронт, а затем, как пишут СМИ, скрывался в монастыре.

В Сети форсят видео того времени, на котором Бориславу Березе пытаются вручить повестку в военкомат. Береза на видео ходит с пистолетом на поясе, звонит своим знакомым и спрашивает, что ему делать.

Ранее депутата-отставника обвиняли в фальсификации собственных анкетных данных для ЦИК во время выборов, в незаконном обогащении и отмывании доходов. Также он скрывал, что имеет гражданство Израиля и свою настоящую фамилию Бляхер, а также рассказывал, что якобы выиграл 3 млн грн в лотерею.

Журналисты указывают, что когда Береза был нардепом, он не декларировал значительные доходы, однако его семья владеет имуществом на миллионы долларов.

На его жену, в частности, оформлена пятикомнатная квартира в новостройке по цене в 10 раз ниже рыночной, складские помещения и 2 паркоместа. Сам Береза владеет домом в Киевской области и половиной квартиры в украинской столице.

Борислава Березу вынесла наверх украинского политикума пена Майдана-2014, как и многих других такого же рода авантюристов, проходимцев и удачливых “калифов на час” вроде “сотника Парасюка”, “казака Гаврилюка” и подобных им “героев вчерашних дней”, большинство из которых исчезли из политики так же быстро, как в ней и появились, успев испортить свою репутацию до уровня ниже плинтуса.

В частности, Береза активничал на теме разжигания донбассофобии во времена “АТО”, короткое время был пресс-секретарем партии “Правый сектор”, выделившейся из одноименной, запрещенной в РФ националистической группировки, неудачно баллотировался в 2014 году в мэры Киева, как говорят злые языки, на деньги бывшего главы администрации президента Виктора Яуковича Сергея Левочкина.