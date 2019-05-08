На Украине обьявили в розыск российского следователя, открывшего уголовное дело против Яценюка

08.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Украине объявлен в розыск сотрудник Следственного комитета России Артур Найманов, открывший уголовное дело против бывшего украинского премьер-министра Арсения Яценюка, якобы участвовавшего в Чеченской войне 1994–1995 годов, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Информация о розыске россиянина опубликована на сайте Министерства внутренних дел Украины.

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Указано, что сотрудник Следкома РФ “скрывается от украинских правоохранителей с 27 марта 2019 года”.

Служба безопасности Украины заочно предъявила ему подозрения по ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также сопряженное с искусственным созданием доказательств обвинения или другой фальсификацией) и ч. 2 ст. 375 (вынесение судьей заведомо неправосудного решения) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре 2015 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что, находясь в составе украинской националистической организации УНА-УНСО, Яценюк якобы участвовал как минимум в двух вооруженных столкновениях на территории Чечни в 1994-м и 1995 годах. Кроме того, он якобы участвовал “в пытках и расстрелах пленных военнослужащих российской армии” в Грозном в 1995 году.

27 марта 2017 года стало известно, что суд Ессентуков заочно арестовал Яценюка. Он подал иск против России в Европейский суд по правам человека.

1 февраля 2019 года в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что составили подозрение российскому следователю, сфальсифицировавшему материалы, на основании которых в России привлекли к уголовной ответственности Яценюка.