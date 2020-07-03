На Украине объявлен Антимайдан 2.0. Россия готова вмешаться – политолог

03.07.2020, Киев, Ольга Козаченко

Москва готовит внутреннюю дестабилизацию украинского государства, а основные события по реализации этого сценария развернутся уже осенью.

Об этом в журнале «Країна» пишет украинский политолог, один из инициаторов кампании «Выключи российское» Михаил Басараб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Похоже, что сейчас Кремль готовится к масштабной дестабилизации Украины изнутри. По сравнению с прошлыми годами для этого сформировались благоприятные условия», – считает Басараб.

Он утверждает, что именно российские спецслужбы раскрутили тему выхода Британии из ЕС, раздувают конфронтацию европейского населения с мигрантами, а в США «русские причастны к обострению общественной дискуссии между леволибераламы и консерваторами».

«А в Украине правящий режим сам дарит Кремлю благоприятные обстоятельства, демонстрируя полную некомпетентность, неадекватность и малоросийство. За год ситуация в Украине стала более благоприятной для русских. Они точно попытаются ею воспользоваться», – паникует автор.

Он встревожен потерей рейтинга партии власти на Юго-Востоке и акциями Партии Шария, в частности под офисом президента, сопровождавшуюся стычками с нацистами.

«Все эти события сопровождаются комментариями прокремлевских политиков, «журналистов» и «активистов», что они вышли на улицы дать бой «нацистам». Фактически объявлено о создании Антимайдана 2.0. Промосковские спикеры прямым текстом заговорили о начале масштабного гражданского противостояния. Анонсируют насилие и столкновения внутри Украины. Президент, СБУ и МВД делают вид, что этого не замечают. Напряжение стремительно растет», – полагает эксперт.

Он прогнозирует, что осенью пророссийские силы возьмут на местных выборах под контроль местные советы в юго-восточных регионах и начнут саботировать центральные органы власти.

«Провокации и стычки антимайдановцив и патриотов создадут фон для общественного напряжения. Президент и его окружение будет превращаться в статистов. Осенью сложатся идеальные обстоятельства для прямого вмешательства России, которыми она может распорядиться любым способом», – пишет политолог.

Резюмируя, Басараб призывает к методам «значительно более жесткой борьбы с пятой колонной внутри Украины».