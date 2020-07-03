03.07.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Россия, Украина, Юго-Восток
Просмотров:

На Украине объявлен Антимайдан 2.0. Россия готова вмешаться – политолог


Москва готовит внутреннюю дестабилизацию украинского государства, а основные события по реализации этого сценария развернутся уже осенью.

Об этом в журнале «Країна» пишет украинский политолог, один из инициаторов кампании «Выключи российское» Михаил Басараб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Похоже, что сейчас Кремль готовится к масштабной дестабилизации Украины изнутри. По сравнению с прошлыми годами для этого сформировались благоприятные условия», – считает Басараб.

Он утверждает, что именно российские спецслужбы раскрутили тему выхода Британии из ЕС, раздувают конфронтацию европейского населения с мигрантами, а в США «русские причастны к обострению общественной дискуссии между леволибераламы и консерваторами».

«А в Украине правящий режим сам дарит Кремлю благоприятные обстоятельства, демонстрируя полную некомпетентность, неадекватность и малоросийство. За год ситуация в Украине стала более благоприятной для русских. Они точно попытаются ею воспользоваться», – паникует автор.

Он встревожен потерей рейтинга партии власти на Юго-Востоке и акциями Партии Шария, в частности под офисом президента, сопровождавшуюся стычками с нацистами.


«Все эти события сопровождаются комментариями прокремлевских политиков, «журналистов» и «активистов», что они вышли на улицы дать бой «нацистам». Фактически объявлено о создании Антимайдана 2.0. Промосковские спикеры прямым текстом заговорили о начале масштабного гражданского противостояния. Анонсируют насилие и столкновения внутри Украины. Президент, СБУ и МВД делают вид, что этого не замечают. Напряжение стремительно растет», – полагает эксперт.

Он прогнозирует, что осенью пророссийские силы возьмут на местных выборах под контроль местные советы в юго-восточных регионах и начнут саботировать центральные органы власти.

«Провокации и стычки антимайдановцив и патриотов создадут фон для общественного напряжения. Президент и его окружение будет превращаться в статистов. Осенью сложатся идеальные обстоятельства для прямого вмешательства России, которыми она может распорядиться любым способом», – пишет политолог.

Резюмируя, Басараб призывает к методам «значительно более жесткой борьбы с пятой колонной внутри Украины».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть