14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, ЕС, Идиотизм, мова, Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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На Украине объявлена тревога: 40 европейских телеканалов вещают на языке «агрессора»

Новости УкраиныБолее 40 вещающих из Европы на Украину телеканалов, ведущих трансляцию на русском языке, не...

Более 40 вещающих из Европы на Украину телеканалов, ведущих трансляцию на русском языке, не подчиняется украинскому законодательству, а потому на них никак нельзя воздействовать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил первый зампред Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В украинском публичном телевизионном пространстве существуют определённое количество неукраинских каналов, которые не обязаны подчиняться украинскому законодательству, следовать вещам, касающимся украинского языка.

Мы так долго шли к демократизации, к поддержке европейских продуктов, что определённые категории бизнесменов научились этим пользоваться даже против украинского языка.

Потому что мы знаем, что можно зарегистрировать русскоязычный телевизионный канал в Латвии или Испании, а потом прийти к Нацраде и попросить включить его в перечень каналов, которые можно ретранслировать на Украине, и мы в этой ситуации ничего не сможем поделать», – жаловался Коваль.

«Таким образом, у нас в кабельных сетях более 40 каналов, которые говорят по-русски с утра до вечера, при этом не нарушая украинского законодательства, потому что не находятся под юрисдикцией Украины и работают по своим законам.

А иностранные европейские регуляторы не видят особых проблем в том, каким языком пользуется или вещает тот или иной вещатель, дают им соответствующие регистрации и разрешения, и после этого они становятся частью нашего телевизионного пространства», – негодует сотрудник «Нацрады».



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