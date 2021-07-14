На Украине объявлена тревога: 40 европейских телеканалов вещают на языке «агрессора»

14.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Более 40 вещающих из Европы на Украину телеканалов, ведущих трансляцию на русском языке, не подчиняется украинскому законодательству, а потому на них никак нельзя воздействовать.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил первый зампред Нацсовета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В украинском публичном телевизионном пространстве существуют определённое количество неукраинских каналов, которые не обязаны подчиняться украинскому законодательству, следовать вещам, касающимся украинского языка. Мы так долго шли к демократизации, к поддержке европейских продуктов, что определённые категории бизнесменов научились этим пользоваться даже против украинского языка. Потому что мы знаем, что можно зарегистрировать русскоязычный телевизионный канал в Латвии или Испании, а потом прийти к Нацраде и попросить включить его в перечень каналов, которые можно ретранслировать на Украине, и мы в этой ситуации ничего не сможем поделать», – жаловался Коваль. «Таким образом, у нас в кабельных сетях более 40 каналов, которые говорят по-русски с утра до вечера, при этом не нарушая украинского законодательства, потому что не находятся под юрисдикцией Украины и работают по своим законам. А иностранные европейские регуляторы не видят особых проблем в том, каким языком пользуется или вещает тот или иной вещатель, дают им соответствующие регистрации и разрешения, и после этого они становятся частью нашего телевизионного пространства», – негодует сотрудник «Нацрады».