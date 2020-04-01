На Украине официально отменили счастье

01.04.2020, Киев, Игорь Шаповалов

В соответствии с распоряжением Кабинета министров в Херсонской областной госадминистрации ликвидируется служба счастья и улучшения качества жизни.

Соответствующее распоряжение подписал глава ведомства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С целью обеспечения деятельности Херсонской областной государственной администрации, соответственно с постановлением Кабинета министров от 18 января 2017 года «Вопросы оплаты работы сотрудников государственных органов», руководствуясь статьями 5,6, пунктом 1 части первой статьи 39, частью первой статьи 41, частью четвёртой статьи 47 закона Украины «О местных государственных администрациях»:

Ликвидировать службу счастья и улучшения качества жизни Херсонской областной государственной администрации», – говорится в документе.

Произошедшее на своей странице в Facebook прокомментировал экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

«Херсонская ОГА ликвидировала созданную полгода назад Службу счастья, сославшись на финансовые трудности, когда все средства уходят на борьбу с эпидемией.

Как быстро летит время! Куда делась идиотская идея Пинчука с его посвященным идее счастья форумом YES 2019 г., с освоенными миллионами на исследования и пропаганду, чтобы убедить украинцев, что они и так счастливы, несмотря на грабеж неолиберальных реформ и внешнее управление? Уговорам и агитации в конце концов предпочли старый проверенный страх. Сиди молча дома и радуйся, что не сдох, пока колониальный режим доедает последние ресурсы твоей бывшей страны», – написал Азаров.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко сообщил, что подобное произошло из-за давления общественности и некоторых местных депутатов.

«Тем не менее, под это дело они уже успели денежки списать, подерибанить. Небольшие, но, тем не менее, это произошло. Поэтому дебильные вещи надо убирать. Да и сегодня, в такое время, какое может быть счастье? Коронавирус всех накрыл, карантин накрыл, плюс бардак накрыл, рабочих мест нет. Поэтому, рано или поздно, это вызвало бы ситуацию ещё хуже», – добавил бывший депутат.