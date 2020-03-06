06.03.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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На Украине окончательно запретили российский либеральный телеканал




На Украине полностью запретили трансляцию российского оппозиционного телеканала «RTVI» из-за того, что он использует российский контент и приглашает на свои эфиры людей, которые «угрожают безопасности государства».

Об этом сообщили на сайте телеканала, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию внёс телеканал «RTVI» в список запрещённых. Совет указал, что гости эфиров телеканала находятся в списке лиц, создающих угрозу для безопасности и территориальной целостности Украины.

Это решение было принято даже, несмотря на то, что телеканал «RTVI» находится под юрисдикцией государства-члена Европейского Союза, ратифицировавшего ЕККТ, и программная сетка вещания соответствует всем требованиям этой организации.

«Мы полагаем, что, принимая решение о приостановке трансляции телекомпании, Национальный Совет Украины превысил свои полномочия, поскольку в соответствии с Законом Украины «О телевидении и радиовещании» подобные санкции не являются компетенцией Национального Совета», – возмутились в юридической службе телеканала.

«Мы огорчены таким исходом событий. Нами были приняты все меры для решения этого вопроса, но мы столкнулись с политизированным решением Нацсовета Украины. «RTVI» выступает площадкой для разных мнений, это основа нашей редакционной политики, от которой мы не планируем отступать, а запрет Нацсовета лишает украинскую аудиторию права на выбор. Мы считаем решение Нацсовета необоснованным и будем его обжаловать», – заявил собственник телеканала RTVI Микаель Исраелян.

На телеканале заявили, что будут оспаривать решение национального совета Украины по телерадиовещанию.

Напомним, год назад Нацсовет приостановил вещание телеканала до 7 марта 2020 года, аргументируя свою позицию следующим образом: «Контент телеканала RTVI нарушает требования законодательства Украины и содержит лица, внесенные в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины (актеры в фильмах, режиссеры, участники программ на телеканале RTVI), а также транслирует фильмы, произведенные физическими и юридическими лицами РФ после 1 января 2014 года».

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