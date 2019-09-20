20.09.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Политика, Украина, Экономика
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На Украине окончательно запретили собственные коньяк, шампанское и пармезан

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о совершенствовании правовой охраны географических указаний, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующее решение поддержали 277 депутатов, сообщает сайт ВР.

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При подготовке законопроекта поступило 85 предложений, 82 из которых учтено.

Отмечается, что этот законопроект является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. Он должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создать основания для создания таких указаний в Украине.

«Целью принятия проекта закона является обеспечение выполнения обязательств Украины в сфере европейской интеграции в части согласования требований действующего законодательства по охране прав на географические указания с правом ЕС», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Географическое указание — это название или обозначение, идентифицирующие товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности и особое качество, репутация и другие важные характеристики, которые в значительной степени связаны с его географическим происхождением. Примеры зарегистрированных географических указаний — пармезан, фета, коньяк, шампанское.

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