На Украине опасаются Минска-3

Украина находится в самой опасной стадии боевых действий с Россией, когда Запад может надавить на нее, потребовав принять требования РФ.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата Верховной рады, боевика и националиста Игоря Мосийчука заявил идеолог неонацистской «Социал-национальной Ассамблеи» и праворадикальной группировки «Патриот Украины» Олег Однороженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Однороженко, для Украины может повториться ситуация с заключением «Минских договоренностей», при которой она де-факто потеряет находящиеся под контролем ВС РФ территории.

«Сейчас наиболее опасный момент вообще в этой войне, он наступает именно сейчас. Дело в том, что Украина показала, что, в отличие от многих аналитиков, которые считают, что Путин параноик и так далее… нет, они очень хорошо в России все исчисляют, анализируют и, поняв, что этими шапкозакидательскими подходами они Украину не победят, увидели, что украинская армия, украинский народ могут оказывать сопротивление, они увидели границу своих сил, и сейчас, я думаю, они будут вновь выходить, при помощи Запада, на какой-то переговорный процесс.

Сейчас, я так понимаю, они хотят этими последними своими атаками максимально расширить оккупированную территорию и дальше попытаться ее закрепить, как это было в сентябре 14-го года и в феврале 15-го года, «Минск-1» и «Минск-2». Мне кажется, что сейчас они готовят именно такой сценарий.

И тут есть большая опасность, что Украину удастся втянуть в эти все разговоры, переговоры, какие-то договоренности для того, чтобы стабилизировать то, какой есть на данный момент линия фронта с тем, чтобы Россия оставила за собой еще и этот огромный кусок территории, оккупированный уже в 22-м году.

Я так понимаю, что все эти разговоры со стороны французских руководителей, немецких руководителей, которым давно нужно дать соответствующую оценку и в Украине, и за границей, о том, что и в Евросоюз десятки лет надо вступать, и о том, что с вооружением не стоит спешить. Я так понимаю, что Украину просто будут подталкивать к тому, чтобы мы согласились на такого рода переговоры», – заявил Однороженко.