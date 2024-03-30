На Украине опубликован план поражения магистральных нефтепроводов России

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В Киеве надеются, что удары по нефтеперерабатывающим предприятием России приведут к завершению войны

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в статье, опубликованной тесно связанным с посольством США киевским интернет-изданием «Зеркало недели», пишет директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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«Война завершится только при одном условии — когда в России закончится нефть в российских нефтепроводах и на нефтеперерабатывающих заводах», – считает Омельченко.

Он отмечает, что Украина уже потеряла до 60% всех своих генерирующих мощностей вследствие ударов и потери Запорожской АЭС, и даже самые мощные системы ПВО не дают надежной защиты.

«С учетом всех приведенных факторов высшее военно-политическое руководство Украины приняло единственно правильное решение в этой ситуации — перенести военные действия на стратегическую глубину противника для поражения нефтеперерабатывающей отрасли как законной цели войны. После поражения украинскими ударными БпЛА крупного нефтехимического комплекса компании «Новатэк» на Балтийском море в Усть-Луге 21 января 2024 года начался новый этап войны, открывший реальную перспективу для ее завершения на справедливых условиях. Российские удары по украинской энергетике перестали быть безнаказанными.», – говорится в статье.

По его словам, в период с 21 января по 23 марта были нанесены успешные удары по как минимум 12 НПЗ и нефтехимическим предприятиям и по четырем нефтебазам, расположенным в зоне поражения на расстоянии до 1200 км от украинской границы.

При этом автор признает, что российская система нефтепродуктообеспечения имеет довольно солидную устойчивость.

«Для создания настоящего кризиса на российском рынке нефтепродуктов Силы обороны Украины должны продолжать атаковать НПЗ противника с максимальной интенсивностью в течение еще минимум четырех-пяти месяцев, разрушая по 8–10 установок первичной переработки в месяц. На сегодняшний день в зоне поражения украинских БпЛА находится свыше 60% всех мощностей НПЗ европейской части РФ. На мой взгляд, в первую очередь необходимо сконцентрироваться на самых современных и мощных НПЗ в радиусе достижимости и нанести повторные удары по еще неповрежденным мощностям уже атакованных заводов, особенно обратив внимание на НПЗ «Киришинефтеоргсинтез», а также добавив в перечень новых целей Московский НПЗ», – подчеркивает эксперт.

Он предлагает к поражению НПЗ добавить нанесение ударов по системе магистральных нефтепроводов компании «Транснефть», а именно главным нефтеперекачивающим станциям, которые обеспечивают транспортировку газа с месторождений Западной Сибири в европейскую часть РФ.

«В случае успешной реализации этого плана совокупные потери для российской экономики достигнут критического уровня, но при почти полном отсутствии жертв среди гражданского населения. После полученной справедливой «кармы» уже не придется подталкивать кремлевское руководство к прекращению войны, поскольку у него уже не будет ресурсного обеспечения для ее продолжения», – резюмирует Омельченко.