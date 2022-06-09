На Украине осознали, что разблокировать порты для вывоза зерна не выйдет

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Новости Украины

В Турции информационную повестку формирует Россия, поэтому Украине нельзя доверять турецким партнёрам.

Об этом в эфире телеканала «Ukrlive.TV» заявил эксперт киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Владимир Копчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информационное поле, если в чёрно-белом кино говорить, оно [в Турции] пророссийское в том контексте, что США, Запад пытается Россию ослабить, надо её понять и простить, что Запад заинтересован в этой войне, что Украине надо остановиться, потому что гибнет столько людей, начать договариваться. Это те нарративы, которые в одночасье поломать у нас не получится», – констатировал Копчак.

Он добавил, что исходя из этого, не стоит полагаться на Турцию, как партнёра по вывозу зерна морским путём.

«Украина сейчас в том состоянии субъектности, что в этом клубке проблем позиционироваться, очень жёстко отстаивать свои интересы, простым языком: деблокировка и разминирование украинских портов после прекращения боевых действий со стороны РФ, которое может наступить только при её поражении. Сценарии поражения могут быть разные, никто не говорит о военном разгроме», – объяснил эксперт.