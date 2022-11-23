На Украине осталось лишь несколько школ, где изучают русский язык

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Украина продолжает тотальную дерусификацию. Так, в стране практически не осталось школ, где изучают русский язык.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет антироссийский пропагандистский сайт «Украинская правда».

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«Анализ данных департаментов образования в разных регионах Украины свидетельствует о том, что в Украине на девятом месяце полномасштабной войны почти не осталось школ, где дети изучают русский язык и литературу. Учебные дисциплины в заведениях среднего образования и садиках преподают на украинском», – отмечается в публикации.

При этом в некоторых школах Кировоградской и Одесской областей школьники до сих пор учат русский язык. Так, как предмет его преподают в учебном заведении Онуфриевского поселкового совета в Кировоградской области, где к обучению привлечено 111 детей.

В Одесской области «русский язык и чтение» изучают 10 учеников частного учебного заведения «Одесский частный учебно-воспитательный комплекс «Дошкольное учебное заведение – общеобразовательная школа I–III ступеней «Гармония-ХХІ век».

Кроме того, русский язык и литературу факультативно изучают в Одессе в трех школах коммунальной собственности и восьми заведениях общего среднего образования частной формы собственности.

Указывается, что отсутствуют школы и садики, где детей обучают на русском языке, в таких областях, как Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская.

«Кроме того, в указанных областях, кроме Одесской, вообще не преподают как учебную дисциплину или факультатив «русский язык» и «русскую литературу». Также отсутствуют учебные заведения, где преподают такие предметы, в Харьковской области. Впрочем, по данным департамента образования области, по состоянию на 1 января 2022 количество заведений дошкольного образования, где обучение проходило на русском языке, составило 21», – пишет «УП».

В подконтрольном киевскому режиму горсовете Херсона, откуда отступили российские войска утверждают, что «детей обучают на украинском языке, а язык и литературу страны-агрессора не изучают как предмет».

«Данных по Запорожской области пока нет, ведь 59 из 67 территориальных общин находятся под оккупацией. Луганская, Донецкая, Закарпатская и Житомирская ОВА информации по запросу не предоставили», – говорится в статье.