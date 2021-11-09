На Украине от коронавируса умирает вдвое больше, чем объявляют – доктор Комаровский

Новости Украины

Реальный уровень смертности от коронавируса и всех связанных с ним осложнений – в два раза выше, чем говорит официальная статистика.

Об этом в беседе с Дмитрием Гордоном заявил популярный педиатр Евгений Комаровский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нет, на самом деле это не кошмарная цифра. 793 человека это, я так думаю, половина. Куча народу не доезжает до больниц, умирает дома, причем, если это старики, их даже не повезут вскрывать. Есть села где-то, и так далее. То есть, куча народа умирает не зная, что умирает от коронавируса. Куча народу и сейчас в Украине находится в состоянии последствий перенесенного острого коронавируса, и у этих людей с огромной степенью вероятностью выражена депрессия, они кончают жизнь самоубийством, они режут друг друга по домам, выясняют отношения. У них тромбозы, у них миокардиты, у них воспаление почек, у них отказ органов, которые когда-то болели и так далее. То есть, помимо острой смерти, есть отсроченные смерти, есть смерти незарегистрированные – когда просто умирают от старости», – заключил Евгений Комаровский.