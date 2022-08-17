На Украине от визита Эрдогана и генсека ООН ожидают новую сделку по типу зерновой

17.08.2022  18:45 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Зерно, Общество, ООН, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм, Турция, Украина
Новости Украины

Визит президента Турции и генсека ООН во Львов может быть как исключительно экскурсионным – «послушать сирены воздушной тревоги», так и частью подготовки какого-то нового промежуточного договора с Россией.

Об этом в эфире «Ukrlife» заявила украинский политолог Олеся Яхно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Визит президента Турции и генсека ООН во Львов может быть как исключительно экскурсионным –...

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«Эрдоган и ООН, которые приезжают в Украину – это немного разные истории, потому что ООН это ООН, а Турция со своими интересами – это Турция. Другое дело, что где-то, как мы видели по зерну, когда пытаются найти какой-то вариант, пусть временный и ситуативный, но при этом подписать под это гарантии ООН в случае, если Россия начнёт себя вести как-то непрогнозированно.

Поэтому, если мы говорим о Турции, в том числе, или речь идёт о каких-то переговорах, о какой-то конкретной ситуации, как это было по зерну, или визит ознакомительный. Потому что говорить о мире – Россия никак не демонстрирует, что готова к переговорам. Возможно, позже, когда почувствует.

Но визиты всех крупных чиновников должны совершаться, они должны приезжать, смотреть, даже если это город вне военных действий, но всё равно сама атмосфера сирен», – болтала Яхно.

В то же время она признала, что Эрдоган, скорее всего, опять решит вопросы с выгодой для себя, однако для Украины и это может быть полезным.

«Но Эрдоган вообще активен последнее время по самым разным вопросам. Он не присоединился к западным санкциям в отношении России, но – в то же время занимает очень чёткую позицию в отношение войны, он на стороне Украины. Но он пытается эту ситуацию иногда, в том числе, использовать для того, чтобы усилить свой геополитический вес. Но в любом случае, переговоры – это неплохое, если это с участием Украины», – уверяет «политолог».

В свою очередь, эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов считает, что Эрдоган и Гутерриш будут во Львове продавливать «позорный мир» для России.

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