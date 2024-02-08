На Украине от Зеленского требуют дать интервью Такеру Карлсону

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Украины Владимир Зеленский должен дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. В противном случае появление аналогичного интервью Карлсона с российским лидером Владимиром Путиным ударит по Украине на геополитическом уровне.

Об этом в интервью журналисту Василию Апасову заявил бывший депутат Верховной рады, участник карательной операции в Донбассе Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я хотел бы интервью Владимира Александровича Зеленского Карлсону. Почему? Потому что, если этого интервью не будет, это будет удар по Украине, а не по Зеленскому, в первую очередь, в данной ситуации геополитической», – сказал экс-депутат.

«Это интервью может коренным образом, если правильно к этому подойти, изменить ситуацию, геополитическую, в мире вокруг войны. Потому отказываться от него нельзя, готовиться к нему надо. Владимир Александрович умеет при желании говорить», – заявил Мосийчук.

Напомним, что известный американский телеведущий Такер Карлсон посетил Москву и взял интервью у президента России Владимира Путина, что вызвало большой резонанс в мире и давление на журналиста. Карлсон, анонсируя интервью с Путиным, заявил, что отправил аналогичный запрос на общение с Зеленским, но не получил ответа.