На Украине отчитались о конфискации имущества бывшего российского сенатора

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На Украине продолжается конфискация имущества российских бизнесменов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

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«Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста, подготовленный по материалам ДБР, и взыскал в доход государства 100% корпоративных прав ООО «АЭРОК», конечным владельцем которых является Группа ЛСР российского олигарха Андрея Молчанова», – говорится в сообщении.

Утверждается, что компания «АЭРОК» владеет двумя газобетонными заводами в Березане и Обухове Киевской области.

«Полученная украинским предприятием прибыль направлялась в виде дивидендов и роялти к так называемой «материнской компании» из России. Российская коммерческая структура является крупным налогоплательщиком на территории страны-агрессора. Поэтому за счет полученных средств от украинского общества уплачивались налоги и сборы в бюджет страны-оккупанта, финансировался ее силовой блок и оборонно-промышленный комплекс во время агрессии против нашего государства», – негодует ГБР.

Молчанов – в прошлом сенатор Совета Федерации РФ, где с 2011 года занимал должность председателя комитета по экономической политике. В 2013-м досрочно сложил полномочия.

В 2012 году он занял 57-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes) с состоянием 1,7 миллиарда долларов. В 2017 году занимал 73-е место среди богатейших бизнесменов России с состоянием 1,3 миллиарда долларов.