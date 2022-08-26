На Украине отчитались: половина школ обеспечены бомбоубежищами, а 962 подвала имеют даже Wi-Fi

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

По состоянию на 19 августа более 11 тысяч учебных заведений по всей Украине, то есть 47%, обеспечены бомбоцбежищами. Соответственно, эти школы с 1 сентября смогут начать обучение офлайн.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

1 сентября 2022 года в Министерстве образования и науки Украины планируется начать учебный год офлайн. Одним из главных требований к учебным заведениям является наличие защитных сооружений.

Более 23,5 тысячи школ и вузов прошли аудит по безопасности по состоянию на 19 августа, сообщили в пресс-службе МВД. Из них более 11 тысяч обеспечены укрытием для участников образовательного процесса.

Согласно рекомендациям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), укрытие должно размещаться в основном здании учебного заведения или в непосредственной близости (до 100 метров). Оно должно быть снабжено электропитанием, искусственным освещением, системами водопровода и канализацией.

Кроме того, одним из требований является соблюдение правила не менее метра на человека. В укрытии также должны быть места для сидения (лежания), емкости с питьевой водой, контейнеры для продуктов питания, средства оказания первой медицинской помощи и средства связи и оповещения (телефон, радиоприемник, интернет).

Со своей стороны министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что 962 учебных заведения уже имеют интернет в подвалах бомбубежищ, остальные — получат его вскоре.

Как отмечается, 4032 школы подали заявки на участие в программе «Wi-Fi в укрытиях».

«В общем есть неплохие результаты. Если вы представитель одного из учебных заведений, заполняйте онлайн-форму и получайте оборудование для Wi-Fi. А если имеете телеком-бизнес, переходите по этой ссылке. Отслеживайте заявки и подключение онлайн на дашборде», – написал министр.