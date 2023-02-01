На Украине отказались от русскоязычного населения

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На Украине нет русскоязычных граждан, а есть те, кто не выучил украинский.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил языковой омбудсмен Тарас Креминь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Кремня, исключить из общения русский язык на Украине было бы законно.

«Нет русскоязычных. Есть граждане Украины, которые до сих пор не научились общаться на украинском языке, и, как говорил один персонаж из драмы Николая Кулиша, «Чтокают и какают до сих пор на украинских улицах». Как человек, который понимает, какие угрозы несет довольно лояльная позиция в защите национальных интересов, хочу привести слова решения Конституционного суда, которым признан закон о языке конституционным: «Любая угроза государственному языку равна угрозе национальной безопасности», – заявил Креминь.

Помимо языкового законодательства, не нравится националистам и то, как урегулированы права нацменьшинств. Скандальная экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион потребовала признать русский язык «оккупационным».

«Вместо того, чтобы в этом законе четко написать, что московский язык в Украине – и нужно переходить к такому этно-атрибутиву, что московский язык в Украине – это язык оккупанта, это не язык национального меньшинства. Московиты – это не меньшинство, это оккупанты. Оккупанты как минимум с 1659 года, когда военные гарнизоны возникли на наших святых украинских просторах», – сказала Фарион.