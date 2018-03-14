14.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

4 244 просмотров

На Украине отменили льготы на проезд в общественном транспорте, пострадают миллионы семей

Кабинет Министров отменил существующие льготы на проезд всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующее решение правительство приняло на сегодняшнем заседании, сообщает Правительственный портал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Вместо льгот правительство ввело так называемую их “монетизацию” по российскому образцу. Монетизация льгот — это замена натуральных льгот денежными компенсациями. То есть люди вместо бесплатных услуг получают строго ограниченную сумму денег, которыми расплачиваются за полученные услуги.

Так, размер ежемесячной выплаты наличных средств в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления утверждают областные и Киевская городская государственная администрация. Их размер определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.

Для лиц, которые имеют право на несколько льгот, назначается ежемесячная наличная выплата самой большой из них.

Размер таких выплат не учитывается при расчете общего дохода семьи для всех видов социальной помощи.

Для лиц, которые имеют право на льготы по оплате проезда на междугородных маршрутах, размер выплат увеличивается на 20%.

Для лиц с инвалидностью 1-й, 2-й группы и детей с инвалидностью, которые обучаются в высших учебных заведениях, учреждениях общего среднего и профессионального образования, размер выплаты удваивается.

В ноябре текущего года Кабинет министров одобрил введение монетизации субсидий с 1 января 2018 года. Постановление было принято после его доработки Министерством социальной политики и Государственной регуляторной службой.

До этого Владимир Гройсман заявлял, что это решение коснется 1,5 млн семей.

Сама идея монетизации льгот появилась в 2014 году, когда экс-премьер-министр Арсений Яценюк заявил о необходимости перехода от советской модели предоставления льгот.